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Путин и Макрон обсудят Украину и «нормандский формат»

Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетит с однодневным рабочим визитом Францию 19 августа. Он обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном двусторонние отношения и ключевые международные проблемы, включая Украину.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс-Украина.

«Могу подтвердить, 19 августа готовится рабочий визит президента во Францию. Темы очевидны – это, разумеется, двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это и международные проблемы, – рассказал Песков. – Это, конечно же, Украина и перспективы продолжения работы в «нормандском формате».

Песков подчеркнул, что «Путин и Макрон традиционно используют свои встречи для детального обмена мнениями и «сверки часов» по международным делам».

Он также позитивно оценил факт недавнего телефонного звонка президента Украины Владимира Зеленского в Москву, отметив настрой российского руководства на диалог.

«Само по себе общение глав государств, этот факт можно оценить только позитивно, положительно. Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения», – сказал Песков.

Вместе с тем Песков отметил, что «Путин – весьма прагматичный собеседник, и для него главное не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора».

Ранее стало известно, что Макрон пообещал Зеленскому разговор с Путиным. Президенты Украины и Франции провели телефонный разговор после гибели четырех украинских военных на Донбассе 7 августа.

korrespondent.net

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