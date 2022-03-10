Путин и Шольц провели телефонный разговор

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Росии Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили варианты политически-дипломатических решений ситуации в Украине.

«Уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки на Украине и в республиках Донбасса», — сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой о содействии в организации встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.