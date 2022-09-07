Путин намерен пересмотреть условия зерновой сделки

«Мы сделали это вместе с Турцией. Результат, если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, было направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза», — сказал Путин.

Российский президент заявил, что «может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и второго продовольствия по этому маршруту».

«Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции Эрдоганом. Ведь мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна, прежде всего, чтобы помочь беднейшим странам, а что происходит на практике?», — заявил он.

О возможности отказа от зерновой сделки на заседании Совбеза ООН в ночь на 7 сентября заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

По его словам, в рамках зерновой сделки ничего не было реализовано по экспорту российского продовольствия и удобрений. «Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт», — сказал Небензя.

Он напомнил, что действие сделки заканчивается в ноябре, но она должна продлеваться. «Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал», — добавил он.

По данным ООН, по зерновому коридору уже вывезли более 2 млн тонн украинской агропродукции.