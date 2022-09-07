Путин о СП-2: Если нужно будет — включим

Россия готова запустить газопровод Северный поток-2, если возникнет в этом необходимость. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время Восточного экономического форума.
По его словам, для включения Северного потока-2 якобы достаточно «лишь нажать кнопку» хоть завтра, однако России этого не дают сделать.
«Мы ничего зря не строим. Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим Северный поток — 2, — отметил Путин.
Напомним, Кремль связал проблемы работы Северного потока-1 с санкциями, которые препятствуют обслуживание агрегатов трубопровода. Продолжение проблем с поставками газа в Европу пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.korrespondent.net