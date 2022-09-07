Путин о СП-2: Если нужно будет — включим

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Россия готова запустить газопровод Северный поток-2, если возникнет в этом необходимость. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время Восточного экономического форума.

По его словам, для включения Северного потока-2 якобы достаточно «лишь нажать кнопку» хоть завтра, однако России этого не дают сделать.