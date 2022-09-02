Путин назвал цель спецоперации на территории Украины

Говоря об обвинениях в агрессии со стороны РФ в отношении Украины, Путин отметил: «Все считают, что какая-то агрессия со стороны России происходит сегодня, никто не знает и не понимает, что после госпереворота в 2014 году на Украине жители Донецка, Луганска, в значительной своей части, во всяком случае, Крыма не захотели признать результаты этого переворота».

Заметив, что все это «не совсем детская тема, но она достаточно понятная», президент заявил, что «против них фактически начали войну, восемь лет ее вели».

«Наша задача, наша миссия, солдат, ополченцев Донбасса — эту войну прекратить, защитить людей и, конечно, защитить саму Россию», — подчеркнул Путин.

Он совершил небольшой исторический экскурс в прошлое, отметив, что «у Украины никогда не было государственности до образования Советского Союза».

«Не было такого государства. После революции 1917 года всякие квазигосударства создавались, а потом при формировании Советского Союза возникла и Украина. Компартия, которая находилась тогда у власти, сформировала союзные республики, передав в Украину значительную часть исторических российских территорий, включая Донбасс, хотя жители Донбасса этого не хотели. И об этом свидетельствуют документы», — сказал Путин.

По его словам, сначала Луганск и Донецк (тогда Криворожская республика) должны были войти в состав России. «А потом Владимир Ильич Ленин сказал: Надо перерешать. И отдали в формирующуюся Украину. И никто же этого там не знает», — добавил президент.