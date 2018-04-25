Путин назвал две будущие сверхдержавы

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Президент России Владимир Путин считает, что Китай и Германия движутся к статусу сверхдержав. Об этом он заявил на заседании дискуссионного клуба Валдай, пишет ТАСС.

«По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идет к позиции супердержавы Китай. По этому же направлению движется и Германия», — сказал Путин.

В то же время он отметил, что заметно трансформировалась роль в международных делах Великобритании и Франции.