Путин назвал две будущие сверхдержавы

Президент России Владимир Путин считает, что Китай и Германия движутся к статусу сверхдержав. Об этом он заявил на заседании дискуссионного клуба Валдай, пишет ТАСС.
«По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идет к позиции супердержавы Китай. По этому же направлению движется и Германия», — сказал Путин.
В то же время он отметил, что заметно трансформировалась роль в международных делах Великобритании и Франции.
«Да и США, которые в какой-то момент абсолютно доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Да и вообще, нужна ли эта исключительность самим Соединенным Штатам?» — отметил Путин.
«Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — добавил российский президент.
Также он не согласился с идеей отказа от объединения стран в международные объединения.korrespondent.net