Лауреат Нобелевской премии С. Алексиевич — доктор наук Университета им. Витаутаса Великого

Сенат литовского Университета им. Витаутаса Великого (УВВ) присвоил лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич звание почетного доктора, сообщил университет в четверг.

По словам ректора Юозаса Аугутиса, это звание писательнице присвоено за вклад в документальную художественную литературу, развитие демократии и прав человека, в сохранение исторической и многоголосой памяти людей, значительные усилия в защите ценностей свободы и правосудия.

«Наш университет рад и горд тем, что уважаемый писатель Светлана Алексиевич принимает регалии доктора УВВ и планирует прибыть в Литву, чтобы встретиться с общественностью, как только обстоятельства это позволят», – отметил в заявлении ректор УВВ.