В Литве опять рекорд заражений за сутки – 442, скончался 1 человек

За минувшие сутки в Литве зарегистрирован новый рекорд случаев COVID-19– 442, скончался один человек, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.
Болезнь в целом была выявлена у 9104 человек, продолжают болеть 4956, выздоровели – 3978.
По другим причинам умерли еще 6 человек.
От COVID-19 с начала эпидемии в Литве скончались 126 человек. По иным причинам умерли 44 зараженных.
В больницах Литвы госпитализированы 255 пациентов с COVID-19, из них 26 находятся в реанимации, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.
По данным ведомства, лечение с кислородными масками применяется 94 пациентам, еще 14 находятся на искусственной вентиляции легких.
Из почти 17,2 тыс. коек-мест в больницах занято 10,7 тыс. В реанимации занято более половины: 372 из 564.
Из 591 кровати с искусственной вентиляцией легких занято 185, из 6,1 тыс. коек с кислородными масками занято 1,9 тыс.
В изоляции в данный момент находится 30 тыс. 923 человека.
С 1 июня в Литве зарегистрировано 370 привозных случаев.
За минувшие сутки проверено 10 239 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 935 тыс. 997 тестов.
Информация лк по сообщению BNS