В Литве опять рекорд заражений за сутки – 442, скончался 1 человек

От COVID-19 с начала эпидемии в Литве скончались 126 человек. По иным причинам умерли 44 зараженных.

В больницах Литвы госпитализированы 255 пациентов с COVID-19, из них 26 находятся в реанимации, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, лечение с кислородными масками применяется 94 пациентам, еще 14 находятся на искусственной вентиляции легких.

Из почти 17,2 тыс. коек-мест в больницах занято 10,7 тыс. В реанимации занято более половины: 372 из 564.

Из 591 кровати с искусственной вентиляцией легких занято 185, из 6,1 тыс. коек с кислородными масками занято 1,9 тыс.

В изоляции в данный момент находится 30 тыс. 923 человека.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 370 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 10 239 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 935 тыс. 997 тестов.

Информация лк по сообщению BNS