Путин назвал причину энергокризиса

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Президент России Владимир Путин в среду, 6 октября, прокомментировал кризис в энергетике, сложившийся в Европе и в мире в этом году, сообщает ТАСС.

«Мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса прошлого года, спрос на энергоносители увеличивается. Соответственно, цены идут вверх. Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер», — сказал он.

По его словам, «резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, приводят к серьезным дисбалансам». Путин навел пример ситуацию на европейском энергетическом рынке, «где в этом году одновременно сложились несколько неблагоприятных факторов».

«Сложившееся на европейском энергетическом рынке положение — это еще один яркий пример того, что поспешные и тем более политически окрашенные шаги недопустимы в любой сфере, тем более в вопросах энергообеспечения, от которых напрямую зависит устойчивая работа предприятий, благополучие и качество жизни миллионов людей», — сказал президент РФ.

Он считает, что Еврокомиссия допустила ошибку, свернув долгосрочные контракты и перейдя к биржевой торговле газом. «И оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной», — заявил Путин.

Также он высказался о ситуации с транзитом газа через Украину.

«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины — 40 млрд кубических метров газа в год, и за 9 месяцев текущего года Газпром увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%», — заявил Путин.

Он добавил, что «можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои обязательства по поставкам газа через территорию Украины».

При этом Путин считает дальнейшее увеличение транзита газа через Украину невыгодным, потому что поставки через новые газопроводы дешевле. «Прокачка по новым системам значительно дешевле, примерно на 3 млрд долларов в год к соответствующим объемам поставок», — сказал президент РФ.

По его словам, поставки газа в Европу по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов в атмосферу.

Кроме того, Путин заявил, что Россия по итогам года может вновь выйти на рекордный объем поставок в Европу энергоносителей.

«За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 млрд куб. м. Это плюс 15% к такому же периоду прошлого года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа», — констатировал он.

Президент РФ заверил, что Газпром ни разу не отказывался увеличивать поставки газа в Европу при наличии соответствующих заявок.

Как известно, из-за нехватки газа в Европе цены на него в этом году выросли до рекордных размеров. В частности, сегодня стоимость газа приближалась к 1950 долларам за тысячу кубометров.

В Еврокомиссии считают, что цены на газ будут высокими всю зиму, а снижение ожидается с весны.