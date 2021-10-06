Из США могут выслать 300 российских дипломатов. Реакция Кремля

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Президенту США Джо Байдену направлено письмо от Сената с призывом немедленно принять меры по увеличению штата посольства США в Москве, а если правительство России не пойдет на уступки — выслать 300 российских дипломатов. Об этом сообщает Европейская правда.

Письмо подготовили председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес, а также члены комитета Марко Рубио, Марк Уорнер и Джим Риш.

«Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, которые проходят службу в России, и количеством российских дипломатов, служащих в США. Если таких действий не будут приняты, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов, чтобы привести дипломатическое присутствие США к паритету. Мы считаем, что такой шаг будет разумным и взаимным «, — говорится в письме.

Отмечается, что в настоящее время на территории США находятся более 400 российских дипломатов, в то время как в России несут службу только около 100 американских.

Сенаторы напомнили, что 1 августа Россия ввела запрет для посольств нанимать местный персонал. Это решение российских властей заставило дипломатическую миссию США уволить 182 сотрудника посольства и десятки контрактников.

Кремль отреагировал на призыв сенаторов США выслать 300 дипломатов РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов носит эмоциональный характер. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве — это первое. Во-вторых, это, скорее, эмоциональные требования. Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают», — отметил представитель Кремля.

Песков заявил, что Вашингтон несколько лет ведет курс «на полное сворачивание отношений» с Москвой.

«Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы. То, что происходит в наших двусторонних отношениях, вообще ведет к страданию народов двух стран», — отметил он.