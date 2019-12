Путин остался доволен результатами встреч в Париже

Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен результатами встреч, которые провел в этот день в Париже, в том числе саммитом «нормандской четверки». Об этом, как передает ТАСС, он заявил журналистам в ответ на вопрос, заданный ему после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Один из журналистов спросил главу государства, доволен ли тот результатами встреч («Are you happy with the results?»). В ответ Путин сказал также на английском: «Да, я доволен [результатами встреч]» («Yes, I’m happy»).

По его словам, встреча с Зеленским прошла «хорошо и по-деловому». Президенты России и Украины Владимир Путин в Владимир Зеленский на проходящей сейчас двусторонней встрече обсудили совместную декларацию, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

«Да, дискуссии идут по совместной декларации», — отметили там, отвечая на вопрос о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.

Первая двусторонняя встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялась в понедельник в Париже после саммита в «нормандском формате». Путин и Зеленский еще ни разу не встречались, несколько раз общались по телефону.

Министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер принимали участие во встрече наряду с помощниками президента Владиславом Сурковым, Юрием Ушаковым, главой МИД Сергеем Лавровым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Ранее Песков сообщил, что на встрече может быть затронута газовая тема, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне. Крым же российская сторона обсуждать в любом формате не считает возможным.

«Нормандская четверка» выражает приверженность установлению перемирия в Донбассе до конца года

Участники парижской встречи «нормандской четверки» выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита президентов Германии, Франции, России и Украины, прошедшего в Елисейском дворце, сообщает ТАСС.

Участники саммита также выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера. Во время встречи была достигнута договоренность об обмене пленными в Донбассе по формуле «всех на всех» до 31 декабря текущего года. В итоговом заявлении также подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения минских соглашений. Кроме того, до конца марта 2020 года планируется развести силы в трех новых пунктах в Донбассе.

На итоговой пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что переговоры лидеров «нормандского формата» были плодотворными. Он также подчеркнул, что во время саммита состоялась первая встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Их двустороння встреча с участием членов делегаций продолжалась около часа. Президенты России и Украины также провели встречу в формате один на один, которая длилась около 10 минут. Отмечается, что тема Крыма не обсуждалась. Касаясь темы прав русскоязычного населения в Украине, Владимир Зеленский сказал, что не видит проблемы в использовании русского языка в стране и назвал себя русскоязычным человеком и русскоязычным президентом.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что сторонам удалось преодолеть «время затишья» в процессе мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Владимир Путин заявил о потеплении в ситуации с урегулированием кризиса в Украине, отметив, что процесс развивается в правильном направлении.

Также сообщается, что следующая встреча «нормандской четверки» должна состояться через четыре месяца. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот саммит пройдет в Берлине.

Первая встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ, Украина) в Париже завершилась, она продлилась около 2 часов 20 минут. После встречи Путина и Зеленского Нормандский саммит продолжится. Ранее сообщалось, что после встречи лидеры «нормандской четверки» проведут рабочий ужин, а завершится саммит их совместной пресс-конференцией.