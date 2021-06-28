Путин поручил провести вакцинацию иностранцев и трудовых мигрантов от COVID-19

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Президент России Владимир Путин поручил провести на платной основе вакцинацию от COVID-19 для иностранцев и трудовых мигрантов. Соответствующие поручения глава государства дал по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС в воскресенье, 27 июня.

Отмечается, что до 30 июня Путин ждет доклад об обеспечении возможности проведения в стране платной вакцинации от коронавируса для иностранцев, а к 15 июля — об организации прививочной кампании для трудовых мигрантов.