Путин пригрозил ЕС ответом на лимит цен на газ

«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку, а если будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам, то мы их просто выполнять не будем», — сказал Путин.

Он добавил, что РФ может прекратить поставки всех єнергоносителей.

«И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам и, в данным случае, экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что ЕС может ограничить цены на российский газ и ввести ценовые «красные зоны» для наиболее пострадавших стран. Дебаты министров энергетики стран блока состоятся 9 сентября.

По данным СМИ, Еврокомиссия предлагает ограничить стоимость российского газа 50 евро за мегаватт-час — впятеро ниже, чем сейчас.