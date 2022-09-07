Кабмин утвердил договор Литвы и Латвии об обеспечении потребителей газом

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В среду правительство одобрило подписанное весной соглашение между Литвой и Латвией о взаимном поставках газа потребителям в случае возникновения экстремальной ситуации, когда подача газа прерывается или нарушается иным образом.

В документе, подписанном 10 марта министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом и тогдашним министром экономики Латвии Янисом Витенбергсом, были согласованы необходимые технические, юридические и финансовые меры для обеспечения поставок газа потребителям.