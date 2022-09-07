Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против РФ

Венгрия требует исключить из «черного» списка трех российских олигархов. В противном случае, она угрожает заблокировать продление некоторых частей режима санкций ЕС против РФ. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, ссылаясь на дипломатические источники.
Он соообщил, что Будапешт призывает исключить из санкционного списка Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.
Венгрия также просит сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми банками РФ, которые в настоящее время находятся под санкциями.
В Брюсселе говорят, что Венгрия использует возобновление санкций в качестве рычага, чтобы ЕС выделили средства, которые до сих пор удерживались из-за опасений нарушения верховенства права в стране.
На сегодняшний день список ЕС состоит из 1217 физических лиц и 108 организаций РФ.
В течение последнего времени он расширился, поскольку Брюссель ужесточил ограничительные меры в отношении России в ответ на еее военную агрессию против Украины.
Усманов, и Авен добавлены в список в конце февраля. В Брюсселе Усманова называют «прокремлевским олигархом, имеющим особенно тесные связи с президентом России Владимиром Путиным». Также его называют одним из «любимых олигархов Путина» и считают, что он решает деловые вопросы президента.
Петр Авен, в свою очередь, определен как «один из примерно 50 самых богатых российских бизнесменов, которые регулярно встречаются с Владимиром Путиным в Кремле».
Рашников добавили в список в марте. Его Брюссель назвал «ведущим российским олигархом, который является владельцем и председателем совета директоров компании Магнитогорский металлургический комбинат».
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после завершения войны России против Украины Запад станет более слабым, чем был до ее начала. Он считает, что страны Запада не смогут выиграть войну в Украине военным путем, а санкции против России якобы никак не дестабилизируют ее.korrespondent.net