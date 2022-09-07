Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против РФ

Венгрия также просит сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми банками РФ, которые в настоящее время находятся под санкциями.

В Брюсселе говорят, что Венгрия использует возобновление санкций в качестве рычага, чтобы ЕС выделили средства, которые до сих пор удерживались из-за опасений нарушения верховенства права в стране.

На сегодняшний день список ЕС состоит из 1217 физических лиц и 108 организаций РФ.

В течение последнего времени он расширился, поскольку Брюссель ужесточил ограничительные меры в отношении России в ответ на еее военную агрессию против Украины.

Усманов, и Авен добавлены в список в конце февраля. В Брюсселе Усманова называют «прокремлевским олигархом, имеющим особенно тесные связи с президентом России Владимиром Путиным». Также его называют одним из «любимых олигархов Путина» и считают, что он решает деловые вопросы президента.

Петр Авен, в свою очередь, определен как «один из примерно 50 самых богатых российских бизнесменов, которые регулярно встречаются с Владимиром Путиным в Кремле».

Рашников добавили в список в марте. Его Брюссель назвал «ведущим российским олигархом, который является владельцем и председателем совета директоров компании Магнитогорский металлургический комбинат».

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после завершения войны России против Украины Запад станет более слабым, чем был до ее начала. Он считает, что страны Запада не смогут выиграть войну в Украине военным путем, а санкции против России якобы никак не дестабилизируют ее.