Путин провел переговоры с Эрдоганом в Сочи

Они планировали обсудить экономические и международные отношения. В частности, ситуацию в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе.

Также главы РФ и Турции обсудили энергетические вопросы — строительство Турецкого потока и первой в Турции атомной электростанции Аккую.

Кроме того, Эрдоган предложил Путину обсудить военно-промышленный комплекс.

Перед встречей в Кремле сообщили, что президенты затронут тему турецких поставок вооружений в Украину, но темы Крыма касаться не будут.

Последняя очная встреча Путина и Эрдогана состоялась в марте 2020 года в Кремле.