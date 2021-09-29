Централизованное отопление в Литве подорожает на 30 % – ГСРЭ

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Централизованно подаваемое тепло в этом отопительном сезоне по всей Литве подорожает в среднем на 30 %, заявил член Госсовета по регулированию энергетики (ГСРЭ).

«Он будет очень похож на отопительный сезон 2018-2019 годов (…) Цена по месяцам может колебаться», — в среду заявил Матас Тапараускас на парламентском Комитете по экономике.

Он полагает, что у жителей обновленных домов счета увеличатся на 6 евро, а в старых домах — на 30 евро.