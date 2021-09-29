Централизованное отопление в Литве подорожает на 30 % – ГСРЭ

Централизованно подаваемое тепло в этом отопительном сезоне по всей Литве подорожает в среднем на 30 %, заявил член Госсовета по регулированию энергетики (ГСРЭ).
«Он будет очень похож на отопительный сезон 2018-2019 годов (…) Цена по месяцам может колебаться», — в среду заявил Матас Тапараускас на парламентском Комитете по экономике.
Он полагает, что у жителей обновленных домов счета увеличатся на 6 евро, а в старых домах — на 30 евро.
«В зданиях худшего качества, которых в стране около 17 %, счета будут, как и в прошлом году, самыми большими, так и в этом году будут расти — примерно на 30%», — добавил он.
Он отметил, что сейчас биотопливо, процент которого в производстве тепла 70, на 40% дороже, чем в прошлом году, когда он был рекордно дешевым.
В городах, где тепло производится с использованием природного газа, отопление подорожает больше всего.
Например, в Вильнюсе при производстве тепла используется более 40% газа, а в Каунасе — только 5%, а 95% тепла изготовляется из биотоплива.