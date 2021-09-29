Правительство предлагает на полгода продлить срок выбора поставщика электроэнергии

Министр сообщил, что правительство планирует «срезать» повышение цен на электричество до января 2022 года, а разница в цене будет возмещена в течение пяти лет.

Он отметил, что стоимость электричества 80% потребителей, которые еще не выбрали поставщика, с января повысится не более, чем на 21%, а цена на газ потребителям с газовой плитой — не более, чем на 20%. А цена на газ для отопления жилья не повысится больше, чем на 30%.

Для того, чтобы «срезать пик роста цен» министерство готовит нужные проекты, которые на следующей неделе попадут в правительство, а затем — в сейм.

Ранее сообщалось, что цена для малых потребителей (до 1 тыс. кВт в год) со следующего года может повыситься на 20%, газ для готовящих пищу — на 50%, а для тех, кто отапливает жилье газом — на 80%. Такие подсчеты представила Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ).

Однако председатель это й службы ранее заявлял, что идут попытки на половину снизить рост цен на газ, но для этого нужны решения властей.