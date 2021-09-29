Правительство предлагает на полгода продлить срок выбора поставщика электроэнергии

В связи с быстрым ростом цен на электроэнергию правительство будет предлагать второй группе потребителей на полгода продлить выбор независимого поставщика электроэнергии, сообщил в среду министр энергетики Дайнюс Крейвис.
Он отметил, что окончательное решение должен принять сейм.
Сейчас предусмотрено, что более крупные потребители электроэнергии (1-5 тыс кВт в год) — это жителя многоэтажных домов — должны выбрать поставщика до середины декабря. Для них электроэнергия подорожает до 50%.
Министр сообщил, что правительство планирует «срезать» повышение цен на электричество до января 2022 года, а разница в цене будет возмещена в течение пяти лет.
Он отметил, что стоимость электричества 80% потребителей, которые еще не выбрали поставщика, с января повысится не более, чем на 21%, а цена на газ потребителям с газовой плитой — не более, чем на 20%. А цена на газ для отопления жилья не повысится больше, чем на 30%.
Для того, чтобы «срезать пик роста цен» министерство готовит нужные проекты, которые на следующей неделе попадут в правительство, а затем — в сейм.
Ранее сообщалось, что цена для малых потребителей (до 1 тыс. кВт в год) со следующего года может повыситься на 20%, газ для готовящих пищу — на 50%, а для тех, кто отапливает жилье газом — на 80%. Такие подсчеты представила Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ).
Однако председатель это й службы ранее заявлял, что идут попытки на половину снизить рост цен на газ, но для этого нужны решения властей.