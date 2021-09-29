Ученые рассказали, какой будет Земля в 2500 году

Прогнозируя будущее, международная группа ученых составила три главных сценария, по которым могут разворачиваться дальнейшие события. Они предполагают: низкий уровень смягчения последствий глобального потепления, средний и высокий, отвечающий Парижскому соглашению о снижении уровня углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

Специалисты выяснили, что при первых двух сценариях глобальные температуры будут повышаться после 2100 года. Согласно этим сценариям, растительность и лучшие посевные площади перемещаются к полюсам, а площадь, пригодная для выращивания ряда культур, сократится. Некоторые территории, такие как бассейн Амазонки, станут непригодными для жизни.

«Может стать так жарко, что жить в тропических регионах будет невозможно», — говорят ученые.

В то же время, они подчеркивают, что даже при сценарии с высоким уровнем смягчения последствий изменения климата уровень моря продолжает повышаться.

«Если нам не удастся остановить потепление климата, то в последующие 500 лет наша планета измениться до неузнаваемости и это будет угрожать выживанию человека как вида», — отметили специалисты.