С пятницы в закрытых помещениях маски будут обязательными, решило правительство

С 1 октября маски будут обязательны в закрытых помещениях, когда оказываются или получаются услуги, совершаются покупки, проходят мероприятия и т. п., независимо от того, ведется работа с паспортом возможностей или без него.

«В первую очередь постановляется, что решения оперативного руководителя, включая и ношения масок в закрытых помещениях, будут обязательными независимо от того, ведется ли деятельность с паспортом возможностей или без него, и не будут носить рекомендательный характер», — заявил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

Он отметил, что сохраняются исключения — маски не обязательны для людей с ограниченными возможностями, если они не могут их носить по состоянию здоровья, при оказании услуг, которые невозможно оказывать в маске, а также при приеме пищи в кафе, в кинотеатре.

Премьер Ингрида Шимоните позже подтвердила, что маски будут обязательны и на работе, «когда люди работают в физическом контакте, в закрытом помещении».

Она добавила, что рекомендация об удаленной работе «очень настоятельная и, если есть возможность организовать работу удаленно, мы рекомендуем выбирать этот способ».

Ученикам начальной школы маски не нужны

Порядок ношения масок в школах не изменился — маски обязательным для старших школьников, а ученикам начальной школы они не обязательны.

Премьер отметила, что в том случае, если будет решено, что и для учеников начальной школы маски обязательны, для этого будет достаточно решения оперативного руководителя, однако оно будет принято после обсуждения с эпидемиологами и представителями школ.

После возврата к обязательному ношению масок ответственность за нарушение этого правила ляжет на нарушителя. Это клиенты, получатели услуг.

Премьер сообщила, что данные изменения вступят в силу с пятницы.

Ужесточение правил – из-за быстрого распространения дельта-штамма

Ужесточения были приняты из-за быстрого распространения дельта-штамма и неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Литве.

«На данный момент в Литве обладают иммунитетом от коронавируса (привиты или переболели) 67,7% жителей, однако количество иммунизированных лиц недостаточно для управления распространением вируса», — указано в представлении внесений изменений в постановление.

Ранее для обладателей паспорта возможностей ношение масок носило рекомендательный характер.

Литва на прошлой неделе вступила в самую худшую, «черную» пандемическую зону.

По данным Департамента статистики, за минувшие сутки было выявлено 1847 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 14 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 656,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,2%.