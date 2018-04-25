В Минске считают, что Союз Беларуси и РФ нужно строить с учетом национальных интересов

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Президент России Владимир Путин прокомментировал проходящий в Лондоне саммит стран-участниц НATO. Он заявил, что приближение Североатлантического альянса к границам России представляет угрозу для безопасности страны.

Путин напомнил, что 70 лет назад альянс был создан для противодействия СССР. «Сейчас, как известно, Советского Союза нет, нет и Варшавского договора, то есть военного пакта, который был создан в ответ на создание НATO, но НATO не только существует, но и развивается. В момент его создания в альянс входило 12 государств, сейчас уже 29, а совокупные военные расходы стран альянса – более чем 70 процентов от общемирового объема военных расходов», – цитирует президента РИА Новости.

Владимир Путин напомнил, что Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству с НATO, чтобы совместно противодействовать реальным угрозам, таким как международный терроризм, локальные военные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения. Однако в 2008 году сотрудничество было фактически свернуто, так как альянс действовал, не учитывая интересов России.