В Минске считают, что Союз Беларуси и РФ нужно строить с учетом национальных интересов

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Р.Кароблис: раньше или позже НАТО утвердит новые планы для Балтии

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Литовский министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что НАТО «раньше или позже» утвердит обновленные оборонные планы для Балтийских стран и Польши, на которые пока наложила вето Турция. 

Министр утверждает, что пока не ясно, будет ли найден компромисс на начавшемся во вторник в Лондоне двухдневном саммите НАТО.

«Раньше или позже, на этой встрече или после нее, мы, несомненно, найдем решения. Мы видим прогресс», – заявил во вторник вечером Р. Кароблис на организованной в Лондоне конференции о будущем альянса. 

Отвечая на вопрос BNS, министр подчеркнул, что у НАТО есть планы обороны Балтийских стран, однако они были пересмотрены с целью повышения детальности. 

Турция — единственная из союзников по НАТО отказывается утверждать План обороны Балтийских государств, пока не будет заключено соглашение об утверждении подобного плана для Турции.

В нем больше всего споров вызывают называемые Турцией террористическими группировками отряды курдских бойцов, которые на Западе считаются группировкой борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ).

Р. Кароблис подчеркнул, что позиции стран НАТО расходятся не в первый раз, однако он не сомневается в том, что сейчас, как и раньше, удастся прийти к компромиссу.

«НАТО – это альянс 29 государств, их национальные позиции иногда расходятся. Красота альянса скрывается в способности находить решения. Я не сомневаюсь, что и в этом вопросе, раньше или позже, мы найдем решение», – заявил Р. Кароблис на конференции NATO engages. Innovating the Alliance.

Во время дискуссии Р. Кароблис подчеркнул, что для Литвы, желающей защититься от «экзистенциальной угрозы России», кроме детального планирования также требуются больше учений и мощностей ПРО.

«Для Литвы Россия сейчас предоставляет единственную внешнюю экзистенциальную угрозу. Если страна не уважает международные обязательства, суверенитет других стран, территориальную целостность – это реальная угроза», – сказал Р. Кароблис.

Министр сказал, что не может согласиться с предложением президента Франции Эммануэля Макрона сконцентрировать внимание не на России, а на борьбе с терроризмом – Р. Кароблис считает, что НАТО должны заботить все угрозы. 

«Мы должны заниматься всеми сферами, где НАТО видит угрозы – это Россия, терроризм и стратегическая конкуренция с Китаем», – сказал министр. 

Президент Литвы Гитанас Науседа, представляющий Литву на саммите, сказал, что вопрос оборонных планов попытается обсудить с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Г. Науседа сказал, что в рамках новейших соглашений до 13 декабря продлевается так называемая «процедура молчания», во время которой союзники могут высказываться, если выступают против. 

На возможность достижения компромисса в Лондоне надеется и эстонский министр обороны Юри Луик. 

«Дискуссии продолжаются. Конечно, есть возможности попытаться найти компромисс во время саммита. Если мы не найдем компромисс здесь, не сомневаюсь, что найдем его потом», – так Ю. Луик ответил на вопрос BNS.

Альянс впервые утвердил оборонные планы для Балтийских стран в 2010 году, однако Литва, Латвия, Эстония и Польша стремятся к тому, чтобы они постоянно обновлялись с целью обеспечить быструю дислокацию больших сил союзников в случае угрозы, включая противовоздушную оборону.

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