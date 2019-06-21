Путин: война США и Ирана будет катастрофой

Фото сайта www.kremlin.ru

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии коснулся отношений между Россией и Исламской республики Иран, а также заявил, что вооруженная конфронтация США и Ирана повлечет за собой катастрофу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не хотелось бы, конечно. Но США заявляют, что не исключают и применение вооруженной силы. Но хочу сразу сказать, что это было бы катастрофой для региона, как минимум. Это привело бы к всплеску насилия и, может быть, к увеличению количества беженцев из региона», — ответил российский лидер на вопрос о возможной американо-иранской войне.

Путин отметил, что Иран – шиитское государство, готовое на крайности, если для самообороны ему придется применить силу: «И во что выльются эти крайности — никто не знает. И кого они затронут, трудно сказать. Очень не хотелось бы, чтобы они развивались по этому сценарию».

Российский лидер также отметил, что Тегеран выполняет все обязательства, взятые на себя в рамках подписанных в 2015 году соглашений о судьбе иранской ядерной программы. Путин напомнил, что это подтверждает и Международное агентство по атомной энергии. «Мы не торгуем интересами, принципами и союзниками», — добавил он.