Бесплатные услуги одонтолога на дому для людей с ограниченными возможностями

Фото из открытых источников

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Отныне люди с ограниченными возможностями, проживающие в Вильнюсе и Вильнюсском районе, могут получить услуги одонтолога абсолютно бесплатно и на дому. Вице-министр Министерства здравоохранения Лина Ярушявичене выразила надежду, что в будущем такую услугу получится предоставлять по всей Литве.

В рамках этого проекта автомобиль со всем необходимым оборудованием, предназначенным для предоставления бесплатных услуг одонтолога на дому, посещает всех жителей с ограниченными возможностями, проживающих в столице и Вильнюсском районе.

С мая месяца к лежачим больным на дом ездит и мобильная бригада Науйининкайской поликлиники. По словам одонтолога этой поликлиники Альфредаса Кузмицкиса, за 13 месяцев бригада должна будет навестить более 400 больных. Он также утверждает, что в специально оборудованном автомобиле можно делать абсолютно всё: пломбировать зубы, удалять камни и пр.

Между тем руководитель Отдела одонтологии в поликлинике Вильнюсского района Пранас Черняускас говорит, что в некоторых случаях больных везут в обычную клинику, потому что в мобильной клинике помочь не получается.

Представитель Форума организаций для людей с ограниченными возможностями Хенрика Варниене говорит, что эту услугу они ожидали уже очень давно. Единственная проблема, по её словам, заключена в том, что в настоящий момент её предоставляют только в Вильнюсе и Вильнюсском районе.

Услуги одонтолога на дому уже много лет оказывают в Нидерландах, Бельгии и Скандинавских странах.

Что же касается Литвы, то более подробную информацию об этих услугах можно найти на страницах Науйининкайской поликлиники и Центральной поликлиники Вильнюсского района naupol.lt и vrcp.lt или позвонив по телефонам 8-697 63316 или 8-694 88063.

Подготовлено по материалам СМИ