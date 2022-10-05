Путин ждет прихода «генерала Зимы» — Боррель

«Мы должны очень активно взаимодействовать с остальным миром, чтобы помочь им преодолеть последствия этой войны. Мы должны приложить большие дипломатические усилия, разъяснений, чтобы мир понял «почему» эта война и как она может закончиться», — заявил Боррель.

Он отметил, что война не может закончиться из-за усталости западного мира, на что и рассчитывает Путин.

«Путин считает, что демократии слабые, что системы общественного мнения не выдержат холодной зимы. Он ждет прихода «генерала Зимы», который всегда в итоге спасал российскую армию. Он ждет холода, перебоев с поставками газа, высоких цен и низких температур, чтобы подорвать нашу волю и в дальнейшем поддерживать Украину. Это место, где можно попросить европейцев понять, что стоит на кону. Потому что наша поддержка Украины — это не просто вопрос щедрости. Наша поддержка Украины должна быть неизменной, поскольку безопасность Украины неразрывно связана с нашей безопасностью. От того, что там решается, зависит и наше будущее», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

По словам Борреля, война может закончиться только способом, который обеспечит мир.

Для обеспечения мира Украине должна быть возвращена ее территориальная целостность и полный суверенитет; Россия должна быть вынуждена признать свою политическую и моральную ответственность за войну, заплатить за восстановление и ответить за человеческие преступления, которые там произошли. Именно это, и никакое другое, должно быть нашей целью. Поэтому и санкции. Именно поэтому военная помощь. Именно поэтому дипломатические действия. На этих трех фронтах мы должны продолжать работать не покладая рук: сейчас не время для промедлений», — заявил он.

Напомним, Боррель заявил, что к угрозам президента РФ Владимира Путина нужно относиться серьезно, однако Евросоюз продолжит предоставлять Украине военную поддержку.