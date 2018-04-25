Пять из семи новых случаев коронавируса в Литве – привозные

Nuotrauka lrv.lt

Пять из семи новых случаев коронавируса в Литве являются привозными, сообщили BNSв Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ).

«Коронавирус выявлен у двух лиц, вернувшихся в Литву из Швеции и трех — из Украины», – сообщила заведующая Отделом контроля над инфекционными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Гинрета Мегелинскене.

По ее словам, лица, вернувшиеся из Швеции на пароме добрались до Латвии (Вентспилса), а оттуда – на личных автомобилях прибыли в Литву: один прибыл в Клайпеду, а второй – в Аникшчяйский район.

«Оба человека работают в той же компании, ни у одного из них нет симптомов. С первым лицом контактировали два члена его семьи. Сейчас ведется подробный анализ этих случаев», – сказала она.



По словам Г. Мегелинскене, трое вернувшихся из Украины являются коллегами по работе.

«Они вернулись в Литву 27 июня автомобилем через пограничный контрольно-пропускной пункт в Лаздияй. Один человек был в Украине с 6 января, двое других присоединились позднее. Это члены одного коллектива. Их проверили профилактически, у них нет симптомов. Выявлены четыре человека, имевшие с ними контакт. Один из них – в Украине», – сказала она.

Также вчера вечером коронавирус был выявлен у одного работника Вильнюсского городского центра психического здоровья.

«Вероятно, что он заразился не в учреждении здравоохранения, поскольку в нем других заболевших нет. Он не ощущает симптомов, болезнь была выявлена методом профилактических исследований. Выявлены четыре работника, у которых есть большой риск заражения и шесть — с низким риском. У всех их взяты анализы», – сказала Г. Мегелинскене.

«Также было выявлено 17 пациентов, имевших контакт. Их проверили, ответы их тестов отрицательные. На следующей неделе анализы повторят. На инкубационный период в отделение, в котором были люди, имевшие контакт, не будут принимать пациентов», – добавила она.

Один случай коронавируса выявлен посмертно – у лица, которое, как подозревается было убито в Вильнюсском районе.

«Могут быть связи с двумя ранее заявленными очагами, однако информация в данный момент уточняется. Большой контактный риск был у четырех человек», – сообщила представитель центра.

За минувшие сутки в Литве были подвержены 7 новых случаев коронавируса, общее количество выросло до 1825, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 200 человек, выздоровело 1536 человек, 66 человек находятся в изоляции.

От коронавируса скончались 78 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 33 завозных случаев.