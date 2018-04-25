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Пять стран потребовали от Ирана компенсаций за сбитый украинский самолет

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина требуют от Ирана компенсаций за уничтожение украинского самолета. Об этом сегодня заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань по итогам встречи группы представителей этих стран в Лондоне.

«Иран должен выплатить компенсации», — сказал он.

Ранее глава МИД североамериканской страны сообщил, что Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу, которая будет оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи.

belta.by

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