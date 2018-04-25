  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Р.Карбаускис: Кабмин откладывает повышение "детских денег", перестраховываясь

Подробнее...
default image
В Ирландии новые правила для подарочных ваучеров

Подробнее...
default image
Г.Науседа с супругой побывает на приеме у королевы Елизаветы II

Подробнее...
default image
В Китае ввели обязательное сканирование лица

Подробнее...
default image
Ignitis предлагает жителям уже второй проект солнечной электростанции

Подробнее...
default image
Россия и Китай запустили газопровод Сила Сибири

Подробнее...
default image
Михаил Шуфутинский c эксклюзивными концертами в Литве!

Подробнее...
default image
В Мадриде стартует масштабный климатический саммит

Подробнее...
default image
В условиях напряженности Г.Науседа отбыл на саммит НАТО: три главных вызова

Подробнее...
default image
Кабмин одобрил проекты бюджетов страны и муниципалитетов

Подробнее...
default image
Украина требует арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Подробнее...
default image
В Китае заявили о введении санкций против США

Подробнее...
default image
В проекте бюджета Литвы на 10 млн сокращается финансирование обороны

Подробнее...
default image
Каталония и Фландрия обратились к ЕК за помощью в обретении независимости

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы предлагает отложить повышение детских пособий

Подробнее...
default image
Страны ЕС приняли план по обходу санкций США против Ирана

Подробнее...
default image
В Кабмине подписан договор с четырьмя профсоюзами Литвы

Подробнее...
default image
Во Франции заявили, что США не должны навязывать союзникам по НАТО свои вооружения

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы рассмотрит скорректированные проекты бюджета

Подробнее...
default image
Премьер Литвы C.Сквярнялис сообщил, что закончил курс лечения

Подробнее...
TOP,Новости,Сейм Литвы,Экономика

Р.Карбаускис: Кабмин откладывает повышение «детских денег», перестраховываясь

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Председатель правящих в Литве «аграриев» Рамунас Карбаускис говорит, что предложение правительства отложить до июля повышение пособий на детей – это перестраховка, но она не понадобится, так как сейм примет соответствующие налоговые изменения.

«Нам все это известно, это меня не удивляет. Но мы в сейме примем налоговые законы и это будет то, решение, которое мы намечаем: с января будет 60 евро и 100 евро (пособия для многодетных семей и нуждающихся семей – BNS), а с июля – 70 евро и 100 евро. Правительство знает, что сейм это сделает», – сказал BNS Р. Карбаускис.

Кабмин в предварительном проекте представил умеренное предложение о повышении детских пособий с января на 10 евро – до 60 евро для многодетных семей и для семей с ребенком с недугом – до 100 евро. Корректируя проект бюджет, парламент предложил увеличить «детские деньги» до 70 евро и 100 евро соответственно.

В уточненном в понедельник проекте бюджета правительство уже предложило отложить повышение пособий на детей до 60 евро на полгода – до 1 июля. Пособия для многодетных семей и нуждающихся семей будут повышены до 90 евро уже с 1 января, еще на 10 евро – с 1 июля.

Р. Карбаускис говорил, что пока в представленном сеймом проекте нет конкретного срока, с какого числа вводится выплата в 70 евро, но он появится в самое ближайшее время, если только будут утверждены необходимые налоговые изменения.

«Я говорю о налогах на активы банков, для торговых сетей и на автомобильные выхлопы, других не планируется принимать, и это не те, которые были бы включены как вероятные доходы, балансирующие доходы бюджета», – сказал Р. Карбаускис.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600