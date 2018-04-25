Р.Карбаускис: Кабмин откладывает повышение «детских денег», перестраховываясь

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Председатель правящих в Литве «аграриев» Рамунас Карбаускис говорит, что предложение правительства отложить до июля повышение пособий на детей – это перестраховка, но она не понадобится, так как сейм примет соответствующие налоговые изменения.

«Нам все это известно, это меня не удивляет. Но мы в сейме примем налоговые законы и это будет то, решение, которое мы намечаем: с января будет 60 евро и 100 евро (пособия для многодетных семей и нуждающихся семей – BNS), а с июля – 70 евро и 100 евро. Правительство знает, что сейм это сделает», – сказал BNS Р. Карбаускис.

Кабмин в предварительном проекте представил умеренное предложение о повышении детских пособий с января на 10 евро – до 60 евро для многодетных семей и для семей с ребенком с недугом – до 100 евро. Корректируя проект бюджет, парламент предложил увеличить «детские деньги» до 70 евро и 100 евро соответственно.

В уточненном в понедельник проекте бюджета правительство уже предложило отложить повышение пособий на детей до 60 евро на полгода – до 1 июля. Пособия для многодетных семей и нуждающихся семей будут повышены до 90 евро уже с 1 января, еще на 10 евро – с 1 июля.

Р. Карбаускис говорил, что пока в представленном сеймом проекте нет конкретного срока, с какого числа вводится выплата в 70 евро, но он появится в самое ближайшее время, если только будут утверждены необходимые налоговые изменения.

«Я говорю о налогах на активы банков, для торговых сетей и на автомобильные выхлопы, других не планируется принимать, и это не те, которые были бы включены как вероятные доходы, балансирующие доходы бюджета», – сказал Р. Карбаускис.