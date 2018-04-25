В Ирландии новые правила для подарочных ваучеров

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С понедельника 2 декабря в силу вступили новые правила для подарочных ваучеров: срок действия 5 лет, возможность использования любого баланса и запрет именных подарков.

Срок всех приобретенных подарочных ваучеров не менее 5 лет. В том случае, если по условиям, ваучер может быть использован только один раз, но покупатель не использовал всю сумму, магазин или поставщик услуг обязан выплатить разницу, превышающую €1 деньгами.

Так, же с этого дня ваучеры на услуги авиаперевозчиков должны быть безымянными, пишет breakingnews.ie.