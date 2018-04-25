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Р.Карбаускис: У владельцев банков нет аргументов против налога на активы

Фото BFL

Владельцы коммерческих банков Литвы не имеют никаких аргументов против предлагаемого банком налога на активы, считает лидер правящих «крестьян».

Рамунас Карбаускис утверждает, что пока не ясно, что именно будет облагаться налогом, и повторяет, что новый налог не должен увеличить стоимость банковских услуг.

«Имеется обращение к банкам относительно социальной солидарности, и мы начинаем получать ответы от владельцев банков на моё письмо, в котором говорится, что нет никаких расчётов, что они не могут применять эти более высокие расценки и не могли бы способствовать улучшению нашего социального положения», — отметил в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas Карбаускис.

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Однако, по словам Р. Карбаускиса, это не означает, что владельцы банка положительно относятся к предлагаемому налогообложению.

«Очевидно, что банкиры, как и в любой другой сфере, относительно уплаты любых налогов не скажут: мы счастливы, благодарим вас, власти, и так далее», — пояснил лидер Союза крестьян и «зелёных» Литвы (СКЗЛ).

Он утверждает, что проекты законов по банковским налогам будут, но пока не ясно, что именно будет обложено налогом. По словам Р.Карбаускаса, недвижимость может быть освобождена от налогобложения.

«Что касается активов, то это недвижимость, выданные кредиты и так далее. Мы можем говорить о том, что недвижимость может быть освобождена от налогов, потому что недвижимость — это сложившиеся обстоятельства, которые не всегда зависят от банков, потому что некоторые банки приватизировали определённую структуру, и она стоит, но это вопрос для дискуссий», — сказал Карбаускис.

Збигнев Единский, член Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей  зарегистрировал в Сейме законопроект о закона налоге на участников финансового рынка. Он предлагает взимать 0,03% в месяц за активы банков, кредитных союзов и других кредитных компаний, если они превышают 300 млн евро.

По словам З.Единского, налог может пополнить государственный бюджет примерно на 60 млн евро в год, из которых будут финансироваться государственные услуги и другие гособязательства.

Сейм, учитывая вывод Министерства юстиции, что это предложение может противоречить Конституции, в конце октября приняло решение не рассматривать законопроект, хотя около 52 млн евро из поступлений от этого налога уже включены в проект государственного бюджета на 2020 год.

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