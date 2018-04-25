Вырубка леса вредит экологии в разы сильнее, чем предполагалось

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Австралийские ученые провели исследование, которое показало, что выбросы парниковых газов, происходящие во время вырубки тропических лесов, вредят экологии в шесть раз больше, чем считалось ранее. Об этом сообщает The Guardian.

«Согласно результатам нового исследования, вред от выбросов парниковых газов, вызванных вырубкой тропических лесов во всем мире, недооценивается в шесть раз», — говорится в сообщении.

Ученые Квинслендского университета проанализировали количество выбросов парниковых газов, вызванных вырубкой лесов в течение 2000-2013 годов, в результате чего оказалось, что предыдущие исследования приуменьшали ущерб экосистеме от такой деятельности людей на 6,53 миллиарда тонн выбросов, то есть в шесть раз.