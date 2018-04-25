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Р. Карбаускис вскоре обещает голосование по оставке спикера сейма В. Пранцкетиса

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

Глава Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис вскоре обещает голосование по вопросу об отставке председателя сейма Виктораса Пранцкетиса.

«Председатель сейма должен смениться, так как есть коалиционный договор, по которому этот пост принадлежит Социал-демократической трудовой партии. Этот вопрос будет обсуждаться, может быть, в скором времени», сказал Р. Карбаускис в четверг журналистам в сейме.

«Все понимают, что коалиционный договор должен выполняться, а нынешняя ситуация, когда председатель сейма не представляет ни большинство, ни меньшинство, долго продолжаться не может», – добавил глава самой многочисленной фракции сейма.

Лидер оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что после подписания правящими соглашения с вновь учрежденной фракций «Во благо Литвы» большинству хватит не собранных до сих голосов, чтобы отправить В. Пранцкетиса в отставку.

«На самом деле я считаю, что голоса подсчитаны и дни В. Пранцкетиса как председателя сейма сочтены», – сказал журналистам Г. Ландсбергис.

По словам главы консерваторов, с вновь образовавшейся фракцией у правящих в парламенте будет 76 голосов, а чтобы снять с должности избираемое сеймом должностное лицо, нужен 71 голос.

«Наши цифры показывают, что есть 76 голосов, даже если кто-то из парламентариев в командировке или не согласен с увольнением В. Пранцкетиса, видимо, 71 (голос) они наберут, довольно безопасно, когда есть 76 голосов», – сказал представитель оппозиции.

В. Пранцкетис, которого правящие призывают уйти в отставку, считает, что пользуется доверием членов сейма.

«Нужно один раз решить, решиться, если уж есть такая инициатива, то нужно ее завершить. (…) Думаю, что у меня есть доверие членов сейма», – сказал В. Пранцкетис во вторник журналистам.

Он также сказал, что поддерживает намерение правящей коалиции подписать в четверг соглашение о совместной работе с новой фракцией «Во благо Литвы». Однако глава парламента сомневался, что это повлияет на его отставку.

«Большинство всегда нужно. Большинство тех людей, которые подписываются, они подписываются для позитивных решений, а этот вопрос обо мне негативный, и отношение общества негативное к этому, потому это действие и не происходит», – сказал глава сейма.

Правящие и новая фракция «Во благо Литвы» в четверг планируют подписать соглашение о совместной работе.

Соглашение должны подписать ЛСКЗ, Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП), Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ — СХС) и фракция «Во благо Литвы».

Во фракции «Во благо Литвы» состоит семь парламентариев, преимущественно это парламентарии, покинувшие фракцию партии «Порядок и справедливость» (ПС). Фракция ПС из-за этого распалась и лидер партии, вице-председатель сейма Ремигиюс Жемяйтайтис сейчас состоит в Смешанной группе членов сейма.

Вышедшие из фракции члены ПС обвиняли лидера Р. Жемайтайтиса в единоличным принятии решений.

С учетом фракции «Во благо Литвы» у правящих фракций будет 75 голосов, не считая вероятных нескольких голосов в поддержку из Смешанной группы и голоса спикера сейма.

Сейчас правящую коалицию в соответствии с подписанным в июле договором образуют ЛСКЗ, ЛСДТП, ПС и ИАПЛ -СХС.  

В этом договоре намечено, что пост председателя сейма получает ЛСДТП, однако делегированный «аграриями» в начале срока полномочий на эту должность В. Пранцкетис сам уходить в отставку отказывается.

BNS

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