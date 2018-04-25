Р. Кароблис: пандемия еще раз показала необходимость поддерживать готовность ВС

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Пандемия коронавируса еще раз показала необходимость поддерживать готовность вооруженных сил (ВС), говорит министр обороны Литвы Раймундас Кароблис после видеоконференции с коллегами из стран Балтии.

Р. Кароблис в понедельник участвовал в видеоконференции министров обороны, во время которой вместе с министрами Эстонии и Латвии обсудил влияние коронавируса COVID-19 на оборонные мощности и оборонную готовность, повестку дня НАТО и Евросоюза (ЕС), совместные проекты Балтийских стран в области обороны.

«Пандемия COVID-19 проявила кризис не только в здравоохранении, но и в безопасности, мы наблюдаем увеличение потока дезинформации и кибернетических атак. Во всех странах, включая Литву, ВС активно включились в управление коронавирусного кризиса, так что пандемия еще раз показала необходимость поддерживать готовность ВС», — сказал Р. Кароблис для пресс-релиза Министерства обороны.

Министр отмечает, что в таких обстоятельствах нужно и в дальнейшем сохранять финансирование обороны на уровне 2% валового внутреннего продукта.

По словам Р. Кароблиса, COVID-19 не изменил основные функции ВС Литвы и влияние на готовность армии минимально, армия оказывает «важную поддержку гражданским институциям в деле обуздания пандемии».