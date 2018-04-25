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Р.Кароблис: турецкая операция в Сирии осложняет ситуацию литовской военной миссии

Фото BFL/Греты Скарайтене

Министр обороны Раймундас Кароблис говорит, что военная операция Турции в Сирии осложняет ситуацию при рассмотрении вопроса об возможной отправке литовских военных в Сирию.

В четверг министр сказал, что литовская военная миссия намечается не в ближайшие месяцы, она возможна лишь при условии обеспечения всех возможных мер безопасности и действия ее лишь на тех территориях, где нет военного влияния Турции или России.

«Я не скрою, ситуацию осложняет начало операции Турции на северо-востоке Сирии и нужны оперативные стабилизирующие решения», – сказал Р. Кароблис журналистам в Рукле.

И все же министр подчеркнул, что Литва «обязана отозваться на просьбы союзников» помочь в борьбе с группировкой «Исламское государство», так как она представляет угрозу для Западной цивилизации.

По словам Р. Кароблиса, среди рассматриваемых вариантов – и направление литовского контингента Сил спецопераций, рассматривается, что они могли бы действовать в северо-восточной части Сирии, однако не там, где проживают курды.

Представители властей и армии Литвы сейчас рассматривают просьбу США отправить военных в Сирию для участия в операции «Врожденная решимость» против группировки «Исламское государство».

Литва содействовала миссии «Врожденная решимость» в Ираке, где шесть литовских военных инструкторов обучают иракских военнослужащих.

Больше всего дискуссий вызывает то, отправка какой численности военных в Сирию будет соответствовать международному праву, если нет согласия местных властей.

Сторонники миссии говорят, что Литва должна проявить солидарность с Соединенными Штатами, поскольку национальная безопасность Литвы зависит от ее отношений с США.

BNS
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