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ЛГБТ-активисты Литвы и Польши осуждают инициативу С. Сквернялиса наградить Я. Качиньского

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Организации сексуальных меньшинств Литвы и Польши в четверг осудили инициативу литовского премьера Саулюса Сквернялиса удостоить лидера правящих польских консерваторов Ярослава Качиньского одной из высших наград Литовского государства – Большого креста ордена Витаутаса Великого. 

ЛГБТ-организации говорят, что Я. Качиньский готовится к выборам в сейм Польши и разжигает ненависть к представителям секс-меньшинств.

Исполнительный директор варшавской Кампании против гомофобии Вячеслав Мельнык в четверг заявил, что его опечалило решение С. Сквернялиса, так как во время предвыборной кампании Я. Качиньский «бесстыдно использовал речи, разжигающие ненависть к ЛГБТ-сообществу».

«Из-за этого возникла напоминающая погром атмосфера во время шествия Pride в Белостоке и даже имела место неудачная попытка взорвать бомбу во время Шествия равенства в Люблине. Не нужно даже говорить, что разговоры об ограничении права на мирные демонстрации противоречат каким бы то ни было демократическим стандартам в странах -членах Евросоюза (ЕС). Грустно слышать, что есть демократические государства, которые могут чествовать политиков, безоглядно использующих в политических целях речи, разжигающие нетерпимость», – сказал В. Мельнык для пресс-релиза.

Глава Лиги геев Литвы Владимир Симонько утверждал, что «наград такого уровня должны удостаиваться люди с безупречной репутацией».

«Но если этот человек разжигает ненависть к одной социальной группе, нужно десять раз подумать, подходящее ли это время, чтобы это делать. Это поспешное желание подправить отношения с Польшей за счет той или иной социальной группы», – сказал В. Симонько BNS.

«Я обижен, потому что человек, который так целенаправленно пытается расправиться с ЛГБТ-сообществом, признается достойным самой высокой награды. Для меня это как плевок в лицо», – сказал он.

По инициативе С. Сквернялиса правительство Литвы в среду предложило наградить Я. Качиньского Большим крестом ордена Витаутаса Великого. Кабмин принял решение за четыре дня до парламентских выборов в Польше.

Пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас отказался давать оценки обращению ЛГБТ-организаций, лишь подчеркнув, что Я. Качиньского предлагают наградить за укрепление двусторонних отношений.

«Я только напомню, что наградить Я. Качиньского предлагается за несомненные заслуги по укреплению двусторонних литовско-польских отношений, дружбы между нашими народами, а также за давнюю поддержку интеграции Литвы и всего Балтийского региона в западные структуры в областях военной и энергетической безопасности», – отметил он.

С. Сквернялис уверял, что инициатива наградить Я. Качиньского не связана с парламентскими выборами в Польше.

BNS
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