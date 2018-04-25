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Парламент Эстонии отклонил законопроект о выдаче гражданства детям неграждан

Фотография: Эрик Пейнар, Рийгикогу

Парламент Эстонии (Рийгикогу) отклонил предложенный оппозиционной Социал-демократической партией законопроект, который позволил бы незамедлительно получить гражданство Эстонии всем детям, чьи предки жили здесь до восстановления независимости республики.

Согласно информации на сайте Рийгикогу, за дальнейшее рассмотрение этого закона, который во вторник был представлен в первом чтении, проголосовали лишь 9 депутатов 101-местного парламента, против выступили 74 депутата,сообщает ТАСС.

В сентябре парламент Эстонии поддержал в первом чтении инициированный правительством законопроект, который позволяет ходатайствовать о получении гражданства в упрощенном порядке для несовершеннолетних, родившихся в этой стране. Однако, социал-демократы назвали предложение правительства символическим, представив собственный законопроект на ту же тему. Как заявил тогда депутат Евгений Осиновский, предложенный социал-демократами законопроект позволил бы всем детям, чьи предки жили здесь до восстановления независимости Эстонии, стать гражданами страны.

Численность населения Эстонии составляет 1,3 млн человек. Неграждане страны после выхода республики из состава СССР в 1991 году были лишены большинства политических прав, в том числе возможности голосовать на парламентских выборах и на выборах в Европарламент, участвовать в референдумах и работать на госслужбе.

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