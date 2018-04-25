  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Еврокомиссия подала новый иск против Польши из-за судебной реформы

Подробнее...
default image
Р.Кароблис: турецкая операция в Сирии осложняет ситуацию литовской военной миссии

Подробнее...
default image
ЛГБТ-активисты Литвы и Польши осуждают инициативу С. Сквернялиса наградить Я. Качиньского

Подробнее...
default image
Парламент Эстонии отклонил законопроект о выдаче гражданства детям неграждан

Подробнее...
default image
В сентяре в Литве рекордная эмиграция, но иммигрантов все еще больше

Подробнее...
default image
В России снизили возраст получения пенсий

Подробнее...
default image
В Вильнюсе встретились представители стран, создающих кибернетические силы ЕС

Подробнее...
default image
Физический пуск первого блока БелАЭС планируется в январе 2020 года

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис рассматривает возможность баллотироваться на пост спикера

Подробнее...
default image
Меркель и Зеленский обсудили встречу "нормандской четверки"

Подробнее...
default image
В Клайпедском порту завершается круизный сезон

Подробнее...
default image
Cовбез ООН обсудит операцию Турции в Сирии

Подробнее...
default image
НАТО прокомментировало турецкую операцию в Сирии

Подробнее...
default image
ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Подробнее...
default image
Министр обороны представил руководству сейма вероятную отправку военных в Сирию

Подробнее...
default image
Эрдоган объявил начало военной операции в Сирии

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: нет оправданий, почему вагоны так и не адаптированы для инвалидов

Подробнее...
default image
В США вырастили тыкву весом в тонну

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: Литва положительно относится в возможности продлить срок Brexit

Подробнее...
default image
Шотландец уснул в такси и проехал пол страны

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

В сентяре в Литве рекордная эмиграция, но иммигрантов все еще больше

В сентябре в Литве зафиксирована рекордная эмиграция, однако показатели миграции остаются положительными, сообщил в среду Департамент статистики.

По его данным, в прошлом месяце в Литву приехало на 141 человек больше, чем выехало.

В страну иммигрировало 4389 человек, эмигрировало из страны 4284 человека. Граждан Литвы стало меньше почти на тысячу – их приехало 2494, выехало 3546.

Глава Вильнюсского бюро Международной организации по миграции (МОК) Аудра Сипавичене говорит, что зафиксированное в августе и сентябре превышение показателей эмиграции могло быть связано с отъездом молодежи за рубеж учиться или работать.

«Логически вытекающее объяснение, что студенты, а также те, кто не поступил и уезжает работать, потому что им тоже нужно на что-то жить»,  – сказала BNS А. Сипавичене.

Положительные показатели миграции фиксируются в Литве с февраля, в этом году иммигрировало в общей сложности почти 37,5 тыс. человек, эмигрировала почти 31 тыс. жителей.

В прошлом году Литва из-за миграции потеряла почти 3,3 тыс. человек – это самый низкий показатель за период со вступления страны в Евросоюз в 204 году.

BNS
реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!