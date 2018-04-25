В России снизили возраст получения пенсий

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В России Госдума снизила возрастной «потолок» для граждан, которые могут претендовать на получение негосударственной пенсии.

Как сообщают СМИ, после рассмотрения поправок в закон в первом чтении депутаты практически единогласно согласились с ними. Об этом сообщил представитель нижней палаты парламента.

Таким образом, накопительную часть пенсии смогут получать граждане РФ, достигшие 55 и 60 лет.

Иными словами, пенсионный возраст теперь возвращают на тот уровень, который был в России до проведения пенсионной реформы в 2019 году.

Некоторые политики данный шаг прокомментировали тем, что клиенты НПФ находятся в неравных условиях с гражданами, которые заключили договор до 1 января нынешнего года.

Напомним, в результате пенсионной реформы в России увеличили возраст выхода на пенсию — на пять лет.