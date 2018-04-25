В Вильнюсе встретились представители стран, создающих кибернетические силы ЕС

Фото kam.lt Альфредаса Плядиса

В четверг в Вильнюсе встретились представители стран, создающих Кибернетические силы защиты Евросоюза, сообщило Министерство обороны Литвы.

В рамках двухдневной встречи идет согласование так называемого меморандума о взаимопонимании, стороны обсуждают технические и операционные вопросы, возможный состав команд кибернетических сил, план развития.

Меморандум о взаимопонимании является одним из основополагающих документов проекта, в котором устанавливается, на каких принципах будет происходить сотрудничество между участниками проекта в создании сил, говорится в сообщении.

Сейчас в проекте участвуют восемь стран ЕС, еще шесть государств являются наблюдателями.

Как сообщило литовское оборонное ведомство, в многосторонние команды сил быстрого реагирования на кибернетические инциденты войдут от шести до восьми специалистов в области кибербезопасности. По просьбе государств, ведомств ЕС, военных операций или миссий, они смогут в течение 72 часов реагировать на кибернетические атаки.

Создаваемые силы ЕС являются частью так называемого постоянного структурированного сотрудничества между странами сообщества (PESCO).

Инициированное в прошлом году PESCO позволяет группам стран ЕС более тесно сотрудничать в сфере обороны. Критики считают, что проект может дублировать деятельность НАТО.