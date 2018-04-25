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TOP,Новости,Политика

Р. Перри: по вопросам БелАЭС США вмешиваться не будут

Photo by Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA

Находящийся с визитом в Вильнюсе секретарь по вопросам энергетики США Рик Перри в понедельник заявил, что по поводу Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце Литва должна общаться с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) и Беларусью, а США не будут вмешиваться в переговоры по этому вопросу.

На пресс-конференции Р. Перри подчеркнул, что услышал из уст литовских руководителей беспокойство по поводу безопасности этой АЭС, но сам он не в курсе ситуации. 

«Да, мы это обсуждали. Я думаю, что все опасения по поводу атомной станции, – если позволите, повторю их оценки, я там не был, не углублялся в это, поэтому повторю то, чем поделился президент и другие – есть опасения по поводу безопасности электростанции в процессе строительства», – сказал Р. Перри, отвечая на вопрос BNS о том, убедили ли его представители правительства Литвы в том, что станция строится без соблюдения всех требований безопасности.

«Есть МАГАТЭ, и роль этого агентства – обеспечить, чтобы такие объекты соответствовали международным стандартам. Поэтому я бы рекомендовал литовским лидерам, чтобы это было одним из путей обратить на это внимание», – сказал секретарь США по энергетике.

«Не в наших целях вести переговоры о строительстве атомной станции в Европе, и я бы действительно оставил бы это лидерам страны, и в ведении переговоров с белорусами и МАГАТЭ», – сказал Р. Перри.

«Я думаю, что все мы хотим увидеть по сути безопасную и экономичную программу атомной энергетики в различных странах мира. Надеюсь, что мы принесли туда новые технологии их США и из наших национальных лабораторий, которые работают с частным сектором, по некоторым из этих вопросов», – сказал гость.

Заместитель Р. Перри Рита Барануол сказала BNS, что США призывают Литву и Белоруссию поддерживать диалог в этом вопросе, и упомянула, что топливо таким реакторам могли бы поставлять и США.  

«США призывают Литву и Белоруссию продолжать общение и сохранить прозрачность. Я бы сказала, что реакторы ВВЭР, сходные на устанавливаемые на БелЭАС, безопасно работают в мире. В будущем топливо отчасти могли бы поставлять и американские поставщики топлива. Это уже делается на некоторых электростанциях в мире», – сказала BNS Р. Раануол.

Правительство Литвы утверждает, что Беларусь строит свою станции недалеко от Литвы с нарушениями стандартом безопасности, и призывает блокировать импорт электроэнергии с этой станции.

После встречи с Р. Перри  литовский президент Гитанас Науседа выразил надежду Литвы на то, что «США активно вступят в диалог с Белоруссией с целью обеспечения безопасности БелАЭС».

«Эта электростанция представляет и опасность гибридных угроз в регионе Балтийских стран, поэтому очень важно, чтобы США обратили внимание на безопасность и сохранение демократических ценностей в Европе», – отметил в пресс-релизе президент. 

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас выразил надежду на то, что Литва получит поддержку США в вопросе ядерной безопасности. 

«Могу подтвердить, что эта тема была одной из основных на всех встречах, мы говорили о различных мерах. Некоторые меры не новы, некоторые, возможно, обладают несколько новыми оттенками, но очевидно, что некоторые элементы – я полагаю, мы их точно испробуем, будут несколько более эффективными, посмотрим», – сказал Ж. Вайчюнас на совместной пресс-конференции с Р. Перри.

«Но у нас есть заверение и видение США, что в вопросах ядерной безопасности у нас есть большая поддержка США», – добавил он.

«Насколько вы знаете, у нас много незавершенных дел, я говорю как о реализации стресс-тестов, так и о действиях МАГАТЭ. Эта повестка работы действительно актуальна», – сказал Ж. Вайчюнас.

Он отметил, что «нет одного действия и одного решения, которым бы мы решили эту проблему». 

«Мы говорим о комплексе мер. Я доверяю администрации Соединенных Штатов Америки и надеюсь, что этот фактор поддержки будет дополнительным вектором, прежде всего, при обсуждении решения этой проблемы в международных форматах», – сказал Ж. Вайчюнас.

BNS
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