Р. Ружечко, задержанный в Вильнюсе, попросил политического убежища

Фото: Нефтепровод Дружба, ВКонтакте

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Гражданин России Роман Ружечко, задержанный в Вильнюсе по ордеру Интерпола и подозреваемый в соучастии в кризисе с загрязненной нефтью в Центральной и Восточной Европе, попросил политического убежища в Литве, сообщила в пятницу представитель литовского суда.

«В четверг суд разрешил арестовать Р. Ружечко на три месяца. Он попросил политическое убежище», – сказала BNS представитель Вильнюсского городского участкового суда по связям с общественностью Риманте Краулише.

Российские правоохранительные органы подозревают Р. Ружечко в причастности к загрязнению нефти в трубопроводе российской компании «Транснефть».

Российский нефтепровод «Дружба» был остановлен 19 апреля, когда были выявлены поставки некондиционной нефти из РФ, в ней была большая концентрация дихлорэтана – токсичного соединения, обладающего высоким коррозионным воздействием. Первой об этом сообщила Белоруссия.

В ответ на это поставки загрязненной нефти были остановлены как минимум в шесть стран Европы.

О просьбе политического убежища со стороны Р. Ружечко первым сообщило агентство новостей Reuters.