Р. Шимашюс говорит, что для решения проблемы нелегальной миграции необходима стена

«Очевидно, что сосед ведет гибридную войну, и очень хотелось бы, чтобы у Литвы был четкий ответ на это. Собрать мигрантов у границы или где-то в другом месте, привезти их и дать им ночлег — это то, что нужно делать из гуманитарных побуждений. Но этого недостаточно — нужна или стена, или живой щит, или другие средства, которые обеспечили, чтобы их (мигрантов — ред.) было меньше. Потому что сейчас у нас проблема с сотнями (мигрантов — ред.), может появиться и проблема с тысячами, если она не будет решаться по сути», — сказал мэр.

Он также подчеркнул, что самоуправление оценивает возможность солидарного принятия и организации ночлега для беженцев в своих помещениях на срок хотя бы до десяти дней, список помещений будет готов к среде.

«Я не такой оптимист по поводу десяти дней, думаю, это может перерасти в куда более длительное время. Но в любом случае (…) мы предложим свои средства, чтобы можно было предоставить временное, изолированное убежище. Комфортные условия пообещать точно не могу (…). Это будут большие помещения, но не гостиница или что-то подобное», — сказал он.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, в этом году на границе с Беларусью уже задержано более 1,2 тыс. нелегальных мигрантов. В пятницу правительство объявило в этой связи экстремальную ситуацию. Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акций белорусского режима против Литвы.