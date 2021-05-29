Р. Шимашюс не будет баллотироваться на третий срок на посту мэра

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Мэр литовской столицы, представитель правящей Партии свободы Ремигиюс Шимашюс заявил, что не будет стремиться баллотироваться на третий срок на пост главы горсовета Вильнюса.

«А в 2023 году я не буду баллотироваться в мэры Вильнюса. Я считаю, что два срока полномочий – оптимальное время доказать свои возможности, добиться больших результатов, создать долговременные изменения», – написал Р. Шимашюс в социальной сети «Фейсбук».