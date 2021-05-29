Р. Шимашюс не будет баллотироваться на третий срок на посту мэра

Мэр литовской столицы, представитель правящей Партии свободы Ремигиюс Шимашюс заявил, что не будет стремиться баллотироваться на третий срок на пост главы горсовета Вильнюса.
«А в 2023 году я не буду баллотироваться в мэры Вильнюса. Я считаю, что два срока полномочий – оптимальное время доказать свои возможности, добиться больших результатов, создать долговременные изменения», – написал Р. Шимашюс в социальной сети «Фейсбук».
«И одновременно не отождествлять себя с постом, не сливаться с ним, не терять себя – города быстро меняются, поэтому должны меняться и управляющие ими лица», – отметил мэр.
Р. Шимашюс был избран мэром Вильнюса на прошедших впервые прямых выборах мэров в 2015 года, а в 2019 году был переизбран на этот пост.