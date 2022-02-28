Р. Шимашюс призывает не преследовать русскоязычных: кто это будет делать — негодяй, агрессор — Москва

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призывает не преследовать русскоязычных, подчеркивая, что агрессором являются не они, а российский режим.

«Уважаемые жители Вильнюса, а также жители других городов Литвы. Уточним: агрессором является российский режим, а не все русскоязычные жители других стран, и особенно Литвы. Я слышу о ситуациях, когда осколки информационной войны летят и в русское национальное меньшинство в Литве. Поэтому я хочу четко сказать — СТОП», — призвал Р. Шимашюс в Facebook в понедельник.

«Уясните: любой, кто оскорбляет русскоязычных в Литве ( не важно, будь то литовец, белорус, русский или украинец) — негодяй. Тот, кто видит эти оскорбления и не пресекает их, будет — трусом. Уважаемые родители, обязательно поговорите об этом со своими отпрысками, чтобы это не переросло в большие проблемы в школах или во дворах», — подчеркнул мэр.

Со своей стороны, он поблагодарил русскоязычных граждан Литвы за то, что они не запутались в «болоте российской пропаганды» и помогают знакомым, проживающим в России и Беларуси, распространять информацию о том, «кто является настоящим агрессором».

«Я понимаю, что в этом кризисе вы должны противостоять более серьезным вызовам, но ваши усилия в борьбе с информационной войной крайне необходимы. Эмоций у всех много, но не будем терять голову. Спасибо вам, жители Вильнюса», — написал Р. Шимашюс.

На прошлой неделе Россия начала войну в Украине, которая вызвала возмущение и ярость во всем мире.

Сухопутные войска Кремля вторгаются в Украину с севера — через Беларусь, а также с востока и юга, но встречают ожесточенное сопротивление украинских войск.

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