Р. Тамашунене: КПП в Лаздияй остается открыт для всех транспортных средств

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Через КПП в Лаздияй на границе Литвы и Польши по-прежнему смогут следовать все транспортные средства – решение Польши об ограничении движения для транспортных средств весом более 7,5 тонны не вступило в силу, сообщает МВД.

«На КПП Лаздияй-Огродники будут пропускаться все транспортные средства, движение не прекращалось и этой ночью. Мы договорились с министром внутренних дел Польши Мариушем Каминьским, что чтобы обуздать очереди и обеспечить передвижение товаров, сейчас должны полностью действовать два КПП», – сказала для пресс-релиза министр ВД Рита Тамашунене.

Литва и Польша во вторник открыли КПП Лаздияй — Огродники, так как на КПП Калвария -Будзиск выстроились очереди почти 50 км.

В четверг очередей уже не было.

Литва и Польши закрыли свои границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса, но движение товаров не ограничено.