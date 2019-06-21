Р.Жямайтайтис: Упоминание кандидатов на место еврокомиссара — это гадание на кофейной гуще

Фото BFL/Греты Скарайтене

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Высказывания последнего времени о том, кто мог бы занять место представителя Литвы в Европейской Комиссии, это не что иное, как гадание на кофейной гуще.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ЭЛЬТА, так считает лидер партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жямайтайтис.

«Я лично слышу только гадание на кофейной гуще. Видимо, с целью создания интриги называют кандидатами министров, членов Сейма (…) Чаще всего тех, о ком распространяют информацию, не назначают», — сказал Р.Жямайтайтис в интервью «Жиню радияс».

Он не считает реальными кандидатами на пост еврокомиссара министра финансов Вилюса Шапоку, министра юстиции Эльвинаса Янкявичюса, главу МВД Эймутиса Мисюнаса или министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса.

«По моему мнению будет кто-то другой», — сказал Р.Жямайтайтис, добавив, что пока на эту тему вообще рано говорить.

Социал-демократ Витянис Повилас Андрюкайтис, ставший еврокомиссаром в 2014 году, отвечал за вопросы здравоохранения и безопасность продовольствия.