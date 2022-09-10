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Работодатели в ЕС находятся под прессингом профсоюзов

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Резкий рост инфляции и, как следствие, потребительских цен, вызвал определенную озабоченность в среде наемных работников.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в одной только Венгрии давление на менеджерский состав предприятий со стороны работников и представляющих их интересы профсоюзов возросло. От руководителей ожидают повысить заработную плату. В ряде секторов, в частности строительном, объявлено о возможных стачках. Нынешний уровень заработных плат не отражает изменившейся потребительской корзины. Поэтому, стоит ожидать либо повышения выплат, либо же новой волны забастовок.

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Похожие тенденции заметны и в других странах ЕС.

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