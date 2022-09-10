Ignitis grupe намерена взять у банка Luminor кредит на 75 млн евро

Двухлетний контракт должен быть подписан в ближайшее время. После его подписания общая сумма кредитов, полученных Ignitis grupe у банков, достигнет 599 млн евро.

В середине августа Ignitis grupe объявила о намерении взять заем на сумму 224 млн евро в двух банках: 150 миллионов евро — у литовского и эстонского банков SEB и 74 млн евро — у литовского филиала финского OP Corporate Bank.

Ignitis renewables приобрела компанию по развитию ветряных и солнечных парков в Латвии

Дочернее предприятие государственной энергетической группы Ignitis grupe — Ignitis renewables приобрело 100% акций неназванной латвийской компании, развивающей в Латвии проект парка ветряных и солнечных электростанций ​​мощностью 200 мегаватт (МВт).

Договор подписан с одобрения совета директоров группы, сообщила Ignitis grupe через биржу Nasdaq.

Сообщается, что проект находится на ранней стадии развития. Начало его строительства запланировано на 2025-2026 годы, а начало коммерческой деятельности — на 2027-2028 годы.

Предварительный общий объем инвестиций составит около 270 млн евро — он включает в себя приобретение проекта и другие инвестиционные затраты.

В августе прошлого года Ignitis Renewables подписала условные договоры о приобретении акций латвийских компаний, занимающихся строительством трех парков ветряных электростанций.

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