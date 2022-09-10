В Португалии одобрен пакет чрезвычайных мер в связи с инфляцией

В Португалии одобрен пакет чрезвычайных мер для поддержки населения в связи со стремительной инфляцией. Об этом сообщает Европейская правда.
Сообщается, что президент Марселу Ребелу де Соуза подписал постановление правительства, которое предусматривает выплаты в размере 125 евро на человека в случае, если человек не получает пенсию и имеет доход менее 2700 евро в месяц, а также выплаты семьям, независимо от дохода домохозяйства, по 50 евро ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 24 лет.
Кроме того, речь идет о продолжении отсрочки повышения налога на выбросы углекислого газа, снижении налога на горючее и других мерах.
Готовятся также дополнительные социальные законопроекты — в частности, об ограничениях на повышение арендной платы в 2023 году до 2%.
Правительство предлагает еще один шаг — до декабря снизить НДС на электроэнергию с действующих 13% до 6%.
Ранее сообщалось о том, что инфляция в еврозоне ускорилась до очередного исторического максимума.korrespondent.net