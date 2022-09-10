В Португалии одобрен пакет чрезвычайных мер в связи с инфляцией

Кроме того, речь идет о продолжении отсрочки повышения налога на выбросы углекислого газа, снижении налога на горючее и других мерах.

Готовятся также дополнительные социальные законопроекты — в частности, об ограничениях на повышение арендной платы в 2023 году до 2%.

Правительство предлагает еще один шаг — до декабря снизить НДС на электроэнергию с действующих 13% до 6%.

Ранее сообщалось о том, что инфляция в еврозоне ускорилась до очередного исторического максимума.