Расплата за мобильность

Большинство трагических дорожно-транспортных происшествий произошло во время длинных выходных на Йонинес.

По вине пьяных водителей, по предварительным данным, произошло пять ДТП. 26-летний пьяный мужчина (2,41 промилле алкоголя в крови) не справился с управлением BMW на повороте с гравийной дороги в Клайпедском районе, в деревне Мисгиряй. Автомобиль съехал с дороги в пруд и перевернулся. Двое пассажиров, 24-летняя женщина и 4-летняя девочка, погибли.

Проверка на дорогах

Курьер, развозивший еду, был задержан полицией за наглое нарушение ПДД. Он вел себя очень неспокойно, полиция проверила его и зафиксировала еще одно правонарушение. В ночь на Йонинес полицейским ГКП Вильнюса пришлось изрядно поработать. Кроме того, что приходилось решать конфликтные ситуации и улаживать скандалы, проводились рейды. Полиция информирует, что в самом начале рейда, в 17.40, в Вильнюсе, на перекрестке ул. Й.Басанавичяус и Швитригайлос, молодой человек (1993 г.р.) на электросамокате Bolt с сумкой в руках пересек дорогу на красный свет, не заметив, что сделал это на глазах у полиции. Когда он увидел полицейских, пытался отъехать в сторону.

Когда составляли протокол, молодой человек очень нервничал, пытался отвести от себя внимание полицейских – просил оформлять все быстрее. Полицейские заподозрили, что молодой человек что-то скрывает. Подозрения подтвердились – во время обыска были обнаружены 6 свертков из фольги и один пластиковый пакет с растительным веществом, вероятно, наркотиками. Видимо, молодой человек намеревался отпраздновать Йонинес. Обыск был проведен в доме нарушителя, где нашли еще один сверток из фольги с растительным веществом. Ведется расследование.

В полночь на ул. Шальткальвю полиция заметила странный Mercedes Benz, водитель которого, увидев полицейских, свернул во дворы. Выяснилось, что у водителя не было водительских прав. В 2 час. на ул. Рибишкю Диджейи был замечен еще один Mercedes Benz, водитель которого вел себя странно. Подозрения подтвердились – водитель (2001 г.р.) был пьян (0,79 промилле, во второй раз 0,72 промилле). Кроме того, автомобиль не был застрахован, а у водителя не было прав.

Количество пьяных водителей на дорогах Литвы не уменьшается. Так, 1 июля в 14.10 в Каунасе, на шоссе Атейтес, был остановлен автомобиль Jaguar, которым управлял нетрезвый (2,28 промилле) мужчина (1981 г.р.). В 14.50 в Варенском районе, в дер. Куцакемис, с дороги съехал пьяный (3,42 промилле) мужчина (1966 г.р.) на Audi A4, он врезался в дерево и был доставлен в больницу. Пострадал и ехавший с ним пассажир (1955 г.р.). В 16.30 в Каунасском районе, на ул. Укининку в деревне Пакальнишкяй, автомобилем Opel Zafira управлял нетрезвый (2,75 промилле) мужчина (1979 г.р.).

В 22.20 в Паланге, на дороге Вилимишкес был остановлен нетрезвый (1,54 промилле) водитель Peugeot (1982 г.р.).

2 июля, в 01.36 в Плунгеском районе, в дер. Александравас, был остановлен нетрезвый (1,9 промилле) водитель (1991 г.р.) Volkswagen Touran. В 2.15 в Пренай, на ул. Стадионо, за рулем автомобиля Peugeot был остановлен лишенный прав пьяный (1,64 промилле) мужчина (1998 г.р.).

Каждые 24 секунды в мире в ДТП погибает человек

Ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) во всем мире гибнут 1,3 миллиона человек – один человек каждые 24 секунды. Миллионы получают травмы или становятся инвалидами, сообщается на официальном сайте ООН news.un.

«Дорожно-транспортные происшествия – своего рода эпидемия на колесах», – заявил Генеральный секретарь в своем выступлении перед представителями 193 государств-членов ООН, которые собрались в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

На сегодняшний день, как отметил глава ООН, дорожно-транспортные происшествия являются самой частой причиной смерти молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет в мире. Девять из 10 жертв приходятся на страны со средним и низким уровнем дохода. Многие участники заседания в своих выступлениях заявляли, что такое огромное число смертей на дорогах – недопустимая плата за нашу мобильность.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш также подчеркнул, что смертельные случаи на дорогах тесно связаны с плохой инфраструктурой, неразвитой урбанизацией, слабыми системами здравоохранения и сохраняющимся неравенством как внутри стран, так и между ними.

«Дорожно-транспортные происшествия могут повергнуть в нищету целые семьи либо из-за потери кормильца, либо из-за расходов, связанных с потерей дохода и длительным медицинским обслуживанием», — сказал глава ООН. А. Гутерриш призвал государства улучшать свои дороги, подчеркнув, что хорошие дороги — путь к устойчивому развитию.

Глава ООН, председатель Генеральной Ассамблеи, международные эксперты и представители государств заявили о необходимости добиваться большей безопасности на дорогах. Для этого, по их словам, необходимо оборудовать велосипедные дорожки и безопасные пешеходные тротуары и повышать качество дорог и безопасность транспортных средств. Власти должны пресекать превышение скорости, не допускать управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, добиваться использования ремней безопасности, мотоциклетных шлемов и детских сидений.

Участники заседания Генеральной Ассамблеи ООН приняли политическую декларацию, предусматривающую сокращение к 2030 году вдвое числа жертв ДТП. В этой декларации правительства всего мира обязуются взять под контроль ситуацию на дорогах. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что «смерть на наших улицах неприемлема», а также подчеркнул, что безопасность дорожного движения подпадает под действие всеобщего права на здоровье.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ